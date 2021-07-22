Поздняков: если хотя бы половина атлетов завоюет медали в Токио, у нас будет 50-60 наград

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном потенциале национальной сборной России на Играх в Токио.
«По общему количеству медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград. По нашим прогнозам, такое количество наград — в диапазоне от 50 до 60 — может позволить нам оказаться в первой тройке в неофициальном командном зачёте. Эти данные мы коррелируем с данными крупнейших статистических агентств, которые работают на спортивном рынке. Мы видим, что наши расчёты совпадают», — цитирует Позднякова «Коммерсантъ».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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