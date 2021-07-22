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Стало известно, кто может заменить заразившегося ковидом пловца Бородина в Токио

Стало известно, кто может заменить заразившегося ковидом пловца Бородина в Токио
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кто может заменить сдавшего положительный тест на коронавирус пловца Илью Бородина на дистанции 200 метров комплексом на Олимпиаде в Токио (Япония). 18-летний Бородин должен был стартовать на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

«Мы приняли решение поставить на 200 метров комплексом Максима Ступина, теперь остался технический момент, нужно его дозаявить. Посмотрим, как это получится на практике. У Ступина есть выполненный норматив «А» на чемпионате Европы на этой дистанции», — приводит слова Чепика сайт «Матч ТВ».

21-летний Ступин отобрался на Игры в Токио на дистанции 400 метров комплексом, выполнив квалификационный норматив на чемпионате России в Казани.

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