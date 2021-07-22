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Усэйн Болт заявил, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество

Усэйн Болт заявил, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество
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Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт высказал мнение, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество благодаря достижениям в технологии шипов для обуви.

«Когда мне об этом сказали, я не мог поверить, что мы пришли к этому. Что мы действительно регулируем шипы до уровня, при котором теперь у спортсменов появляется возможность бегать ещё быстрее.

Это странно и несправедливо по отношению ко многим спортсменам, потому что я знаю, что в прошлом обувные компании пытались изменить шипы, но тогда это запретили. То, что делают сейчас – смехотворно», — приводит слова Болта The Guardian.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.

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