Рублёв стартует на Олимпиаде с игры с японцем Нисикори, Медведев — с казахстанцем Бубликом

Стала известна сетка мужского теннисного турнира Олимпийских игр — 2020 в Токио. Так, вторая ракетка мира 25-летний россиянин Даниил Медведев начнёт свой путь на турнире в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом, а его не менее статусный соотечественник Андрей Рублёв сыграет с японцем Кеем Нисикори.



Из других россиян — Аслану Карацеву предстоит встреча с американцем Томми Полом, занимающим 54-е место в рейтинге ATP, а Карену Хачанову — с другим представителем Японии, Йосихито Нисиокой.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует матчем с боливийцем Уго Дельеном.

Сетка мужского теннисного турнира Олимпийских игр — 2020 доступна на «Чемпионате».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин), которые выступят в 33 видах спорта.