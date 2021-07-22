Директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио уволен за шутку о Холокосте

Директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси покинул должность после сообщений в СМИ о его прошлых комментариях, высмеивающих Холокост, информирует ABC, ссылаясь на заявление председателя оргкомитета турнира Сэйко Хасимото.



«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Любая связь этого человека с Олимпийскими играми в Токио оскорбила бы память 6 миллионов евреев и стала бы жестоким издевательством над престижным турниром», — так прокомментировал инцидент сотрудник центра по борьбе с антисемитизмом.



Ранее стало известно, что в одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил «поиграть в Холокост», разбрасывая человечков из бумаги. Этот процесс попал на видео и быстро набрал популярность, что привело к скандалу.



Отмечается, что Кобаяси подал в отставку самостоятельно и принёс свои извинения за случившееся.

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