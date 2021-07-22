Евгений Трефилов: иностранцы улыбаются — за спиной кирпичи. Я в хорошем смысле националист

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР), заслуженный тренер России Евгений Трефилов рассказал, как будет руководить сборной, когда уже не возглавляет команду.

«Вмешиваться я не стану, есть главный тренер, он будет полностью руководить командой. Он отвечает за результат.

Вы помните, когда в 1982 году у Лобановского было восемь советников, к чему это привело. Вот тренер задумал, а спортсмены должны верить ему. А так, если у каждого будет где-то за спиной…

Я сейчас смотрю на иностранцев, мне иногда кажется, что они улыбаются, а за спиной кирпичи. Может, я не прав, может, я такой националист, но я в хорошем смысле националист», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».

Трефилов в качестве наставника женской сборной России по гандболу становился чемпионом Олимпийских игр и четырежды — чемпионом мира.