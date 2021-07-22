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«Какой же он крутой!» Гандболистка сборной России показала фото с Новаком Джоковичем

«Какой же он крутой!» Гандболистка сборной России показала фото с Новаком Джоковичем
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Гандболистка сборной России Анна Сень опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Сень стоит рядом со знаменитым теннисистом Новаком Джоковичем, в настоящее время спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио.

«Тада-а-ам! Угадали кто? Как и в Рио, у меня прям чуйка на звёзд в деревне! Очень жаль, что приходится фотографироваться в масках.

Новак Джокович, какой же он крутой! Сказал на нашем языке «привет» и пожелал удачи и успехов», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Сень.

Новак Джокович — действующая первая ракетка мира, победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем), двукратный обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

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