«Какой же он крутой!» Гандболистка сборной России показала фото с Новаком Джоковичем

Гандболистка сборной России Анна Сень опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Сень стоит рядом со знаменитым теннисистом Новаком Джоковичем, в настоящее время спортсмены готовятся к Олимпийским играм в Токио.
«Тада-а-ам! Угадали кто? Как и в Рио, у меня прям чуйка на звёзд в деревне! Очень жаль, что приходится фотографироваться в масках.
Новак Джокович, какой же он крутой! Сказал на нашем языке «привет» и пожелал удачи и успехов», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Сень.
Новак Джокович — действующая первая ракетка мира, победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем), двукратный обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.
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