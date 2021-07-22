Станислав Поздняков: сейчас у нас одна из лучших локаций в Олимпийской деревне

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на претензии российских спортсменов на условия в Олимпийской деревне.

«Мы разместились в Олимпийской деревне, 331 член делегации прибыл в Японию — 193 спортсмена: больше половины спортсменов уже прибыли и начали финальную подготовку к играм: тренируются в залах. Завтра примем участие в церемонии открытия: от 66 до 80 человек нашей команде примут участие: те, у кого соревнования, будут освобождены. Желающих много. В команде все здоровы, медицинский центр работает лишь над восстановительными процедурами, случаев коронавируса в нашей команде нет.

Претензии к проживанию в Токио? От имени ОКР хочу заявить о наших конструктивных отношениях с комитетом игр. Они своевременно поменяли нам здание, где размещена делегация. Сейчас у нас одна из лучших локаций. Мы попросили оргкомитет пойти навстречу — и они пошли. Что касается других нареканий, то бывают сложности технического характера, когда заселяешься в новый дом. Но любые недостатки исправлялись спустя несколько минут. Олимпийская деревня строится для жителей страны-хозяйки ОИ. Существуют особенности быта японцев — они наглядно демонстрируют различие между квартирами. Многие спортсмены с юмором к этому относятся, но шутят без злобы. Телевизоров в номерах нет, так как молодёжь смотрит контент на планшетах, телефонах. А для того, чтобы посмотреть соревнования, мы организовали зону с телевизором на первом этаже, где можно поболеть за своих.



Мнение спортсменов бывает разное, но официальная позиция ОКР редко расходится с мнением членов нашей делегации», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.