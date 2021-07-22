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Глава ОКР Поздняков отреагировал на опрос ВЦИОМ по знанию российских олимпийцев

Глава ОКР Поздняков отреагировал на опрос ВЦИОМ по знанию российских олимпийцев
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, в котором 97% россиян не смогли назвать ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио.

«97% россиян не знают фамилии спортсменов на Олимпиаде? Если скажу, что это результат того, что общество сконцентрировано на пандемии, — будет банальный ответ. Спорт — некий социальный лифт, который позволяет пробиваться на самую вершину. Для не футбола и хоккея именно ОИ — это главный старт. И тут каждый должен показать себя, чтобы о нём узнали наши соотечественники.

Общество сейчас сконцентрировано на борьбе с вирусами. Но потом большая часть узнает наших спортсменов, а по мере получения золотых медалей узнает ещё лучше. Я не считаю, что это означает, что Россия — неспортивная страна», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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