Глава ОКР Поздняков отреагировал на опрос ВЦИОМ по знанию российских олимпийцев

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, в котором 97% россиян не смогли назвать ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио.

«97% россиян не знают фамилии спортсменов на Олимпиаде? Если скажу, что это результат того, что общество сконцентрировано на пандемии, — будет банальный ответ. Спорт — некий социальный лифт, который позволяет пробиваться на самую вершину. Для не футбола и хоккея именно ОИ — это главный старт. И тут каждый должен показать себя, чтобы о нём узнали наши соотечественники.

Общество сейчас сконцентрировано на борьбе с вирусами. Но потом большая часть узнает наших спортсменов, а по мере получения золотых медалей узнает ещё лучше. Я не считаю, что это означает, что Россия — неспортивная страна», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.