Глава ОКР Поздняков ответил Владимиру Познеру, который усомнился в нужности ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова известного журналиста Владимира Познера, который ранее усомнился в целесообразности проведения Олимпиады в Токио.

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«Эти игры — не про спорт, а про политику? Я верю, что с того момента, как будет поднят олимпийский флаг и зажжётся огонь, мы станем говорить только о спортивных вещах. Наверное, правильно перед стартом обсуждать околоспортивные вещи, но потом будет переключение. Получится замечательный праздник спорта, не согласен, что всё будет о политике.

Что касается слов Познера, то я бы ответил ему, что 11 тысяч участников не смогли бы воплотить мечту в жизнь, если бы ОИ отменили. Они нужны, чтобы не разбить их мечту», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.