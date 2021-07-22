Глава ОКР Поздняков ответил Владимиру Познеру, который усомнился в нужности ОИ в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на слова известного журналиста Владимира Познера, который ранее усомнился в целесообразности проведения Олимпиады в Токио.
«Эти игры — не про спорт, а про политику? Я верю, что с того момента, как будет поднят олимпийский флаг и зажжётся огонь, мы станем говорить только о спортивных вещах. Наверное, правильно перед стартом обсуждать околоспортивные вещи, но потом будет переключение. Получится замечательный праздник спорта, не согласен, что всё будет о политике.
Что касается слов Познера, то я бы ответил ему, что 11 тысяч участников не смогли бы воплотить мечту в жизнь, если бы ОИ отменили. Они нужны, чтобы не разбить их мечту», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 22 июля 2021
-
11:32
-
11:31
-
10:59
-
10:54
-
10:39
-
10:38
-
10:19
-
09:56
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:43
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
09:01
-
09:00
-
08:57
-
08:49
-
08:42
-
08:24
-
08:14
-
08:03
-
07:41
-
02:37
-
01:37
-
00:48
-
00:29
-
00:14
-
00:11
- 21 июля 2021
-
23:59
-
23:50
-
22:55