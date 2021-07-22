Дмитриева — об условиях проживания в Токио: странно, что картонная кровать такая удобная

Российская гандболистка Дарья Дмитриева рассказала о поражении от команды Нидерландов в товарищеском матче в Токио перед стартом Олимпийских игр (37:34 в пользу голландок), а также поделилась впечатлениями от условий на Олимпиаде.
«В товарищеском матче было тяжеловато, у всех ноги затекли. Так что не очень хорошо себя ощущали. У всех ноги перед матчем затекли, потому что на игру добирались два часа. Пока тренировка час-полтора, всё проходит в нормальном темпе.
С питанием всё нормально, еду можно найти какую угодно, кровати удобные, странно, что картонная кровать такая удобная. Арена крутая, там классно, чем-то похожа на Рио. Но объёмы удивили, побольше. Раздевалка большая, классная, нам понравилось.
Не скажу, что пока готова на 100 процентов, ещё есть время. Надеюсь, к 25-му числу все 100 процентов будут в обойме», — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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