В Токио за день до ОИ опять побит суточный рекорд заражаемости коронавирусом за полгода

22 июля в Токио, где с 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры, зафиксировано 1979 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины января 2021 года, сообщает Kyodo. Вчера, 21 июля, было зафиксировано 1832 случая, что на тот момент также было рекордом за полгода.

В Токио до 22 августа объявлен четвёртый уровень чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.