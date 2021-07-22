Около 950 человек посетят трибуны стадиона во время церемонии открытия Олимпиады в Токио

Около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов, будут наблюдать за пятничной церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на главном стадионе, сообщает Reuters.

В дополнение к этой группе в открытии Олимпиады примут участие актёры и спортсмены, сообщил на брифинге в четверг Хидемаса Накамура, начальник главного операционного центра Токио-2020. Вход для обычных зрителей запрещён организаторами. Также мероприятие не смогут посетить тренерские штабы и персонал команд.



Отвечая на вопрос о 87 случаях заражения ковидом среди спортсменов, официальных лиц и журналистов, Накамура сказал, что полностью избавиться от вируса «чрезвычайно сложно», что делает важным быстрое выявление и устранение любых новых случаев.

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