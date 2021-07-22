Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Около 950 человек посетят трибуны стадиона во время церемонии открытия Олимпиады в Токио

Около 950 человек посетят трибуны стадиона во время церемонии открытия Олимпиады в Токио
Комментарии

Около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов, будут наблюдать за пятничной церемонией открытия Олимпийских игр в Токио на главном стадионе, сообщает Reuters.

В дополнение к этой группе в открытии Олимпиады примут участие актёры и спортсмены, сообщил на брифинге в четверг Хидемаса Накамура, начальник главного операционного центра Токио-2020. Вход для обычных зрителей запрещён организаторами. Также мероприятие не смогут посетить тренерские штабы и персонал команд.

Отвечая на вопрос о 87 случаях заражения ковидом среди спортсменов, официальных лиц и журналистов, Накамура сказал, что полностью избавиться от вируса «чрезвычайно сложно», что делает важным быстрое выявление и устранение любых новых случаев.

Новость по теме
Денис Панкратов назвал причину, по которой Олимпиада в Токио может быть отменена
Новость по теме
В Токио за день до ОИ опять побит суточный рекорд заражаемости коронавирусом за полгода
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021