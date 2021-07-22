Николай Валуев объяснил, как могут отменить Олимпиаду в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение, что Олимпиаду в Токио (Япония) отменят, если японские органы, аналогичные Роспотребнадзору, примут соответствующее решение.

«Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше.

Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают», — приводит слова Николая Валуева «RT на русском».