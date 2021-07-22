Два члена делегации Словакии помещены на карантин из-за ковида

В четверг, 22 июля, Словацкая федерация лёгкой атлетики на своей странице в «Фейсбуке» объявила о том, что два члена олимпийской команды сдали положительный тест на коронавирус и помещены на карантин.
«Два члена основной сборной Словакии по лёгкой атлетике из девяти человек пройдут обязательный двухнедельный карантин. Они могли заразиться коронавирусом из-за контакта с инфицированным человеком, с которым летели в самолёте в Японию», — написано в «фейсбуке» Словацкого спортивного союза.
«Ничего серьёзного. Карантин действует для них с 17 по 30 июля. К ним обоим применяются карантинные меры — они должны быть полностью изолированы от других, не должны ни с кем встречаться, но могут продолжать тренироваться в то время, когда других членов команды нет на стадионе. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что оба человека были вакцинированы, а также имеют шесть отрицательных ПЦР-тестов за недавнее время, меры более мягкие», — приводит слова главного тренера словацких спортсменов Мартина Пупиша Sport.pravda.sk.
В рамках защиты персональных данных имена лиц, находящихся на карантине, не могут быть раскрыты без их согласия.
- 22 июля 2021
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