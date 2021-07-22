46-летняя гимнастка Чусовитина объявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина объявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней. 19 июня Чусовитиной, представляющей Узбекистан, исполнилось 46 лет.
«Я хорошо себя чувствую здесь. Но это точно мои последние Игры. Ранее я никогда не говорила, что это моя последняя Олимпиада. Но в этот раз это действительно так.
Почему я так решила? Я хочу проводить больше времени с сыном. Два года назад он переехал в Италию. В этом году он поступил в университет, и я хочу быть рядом с ним», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Олимпиада в Токио, которая откроется завтра, 23 июля, станет для Оксаны Чусовитиной восьмой по счёту.
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