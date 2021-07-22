«Сердце разбито». Первая спортсменка, отстранённая от ОИ из-за ковида, оценила инцидент

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре, ставшая первой спортсменкой, которую отстранили от Олимпиады в Токио (Япония) из-за положительного теста на наличие в организме коронавирусной инфекции, прокомментировала инцидент.

«Я приехала в Японию с отрицательными ПЦР-тестами, по приезде мне сделали экспресс-тест на антиген, он дал положительный результат, потом, в Олимпийской деревне, у меня взяли мазок, и он снова дал положительный результат, но у моего тренера, с которым я была всю поездку, результаты отрицательные.

Я узнала сама через «Инстаграм», меня никто не предупредил, это меня уничтожило, разбило мне сердце и оставило ощущение сильной горечи и грусти», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».