«Сердце разбито». Первая спортсменка, отстранённая от ОИ из-за ковида, оценила инцидент
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Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре, ставшая первой спортсменкой, которую отстранили от Олимпиады в Токио (Япония) из-за положительного теста на наличие в организме коронавирусной инфекции, прокомментировала инцидент.
«Я приехала в Японию с отрицательными ПЦР-тестами, по приезде мне сделали экспресс-тест на антиген, он дал положительный результат, потом, в Олимпийской деревне, у меня взяли мазок, и он снова дал положительный результат, но у моего тренера, с которым я была всю поездку, результаты отрицательные.
Я узнала сама через «Инстаграм», меня никто не предупредил, это меня уничтожило, разбило мне сердце и оставило ощущение сильной горечи и грусти», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».
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