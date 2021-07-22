Салуквадзе, для которой Олимпиада в Токио станет 9-й, поделилась секретом долголетия

Грузинская спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе прокомментировала то, что она станет первой женщиной, которая выступит на девяти Олимпиадах.

«Это число вовсе не означает, что я стремлюсь к количеству, совсем нет. Это моя работа, и она мне нравится. С каждым олимпийским циклом правила квалификации становятся всё сложнее. Я была горда, когда прошла квалификацию в Токио, и я буду бороться до конца. В 2004 году в Афинах мне было очень трудно выступать. Я сказала своему тренеру, который является моим отцом: «Вот и всё. Я больше не могу этого делать». Я отдаю частичку себя на каждой тренировке, на каждом соревновании. Но потом я немного отдохнула, и через месяц мне начали сниться сны о том, чтобы участвовать в соревнованиях, поэтому я продолжаю заниматься спортом.

По сей день я учусь. Я учусь у молодёжи, я учусь у других видов спорта. Я стараюсь работать с отдачей, вернуть всё, что могу, в свой спорт, в своё выступление, и я всегда отдаю другим, не ожидая ничего взамен. Секрет моего спортивного долголетия? Тяжёлая работа. Одного таланта недостаточно. Спорт достиг такого высокого уровня, что один только талант не даст вам высоких результатов. Вам также нужно добавить немного тяжёлой работы», — сказала Салуквадзе на пресс-конференции.