Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 22 июля

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Сегодня, 22 июля, продолжились соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию их результаты.

Олимпийские игры. Токио. 22 июля. Результаты

Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. США — Канада — 1:0.

Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. Мексика — Япония — 2:3.

Софтбол. Групповой раунд. 2-й тур. Италия — Австралия — 0:1.

Футбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Египет — Испания — 0:0.

Футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Мексика — Франция — 4:1.

Футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Новая Зеландия — Южная Корея — 1:0.

Футбол. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия — 2:1.

Футбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Аргентина — Австралия — 0:2.

Футбол. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Япония — ЮАР — 1:0.

Футбол. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Гондурас — Румыния — 0:1.

Футбол. Мужчины. Группа D. 1-й тур. Бразилия — Германия — 4:2.