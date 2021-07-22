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Крым изобразили как часть России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото

Крым изобразили как часть России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото
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Крым изобразили как часть Российской Федерации на официальном сайте Олимпиады в Токио. На сайте Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между Украиной и Крымом проведена линия границы.

Фото: Olympics.com

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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