Спортсменка-трансгендер не появилась на официальной тренировке

Первая в истории спортсменка-трансгендер, которая принимает участие в Олимпийских играх, Лорел Хаббард из Новой Зеландии не появилась на официальной тренировке.

«Большинство журналистов приходят на тренировки тяжелоатлетов ради неё. Никто не знает, где она занимается. Вероятно, на публике мы её увидим только на соревнованиях», — цитирует работника арены «Матч ТВ».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.