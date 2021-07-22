Гвинея передумала сниматься с Игр в Токио

Олимпийская команда Гвинеи всё-таки примет участие в Олимпийских играх в Японии. Об этом сообщил министр спорта страны Санусси Соу.

«Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения даёт согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх в Токио», — приводит слова министра спорта французское издание L'Equipe.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.