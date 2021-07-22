Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

МИД Украины выяснит, почему на сайте Игр Крым обозначен как территория России

МИД Украины выяснит, почему на сайте Игр Крым обозначен как территория России
Аудио-версия:
Комментарии

Крым изобразили как часть Российской Федерации на официальном сайте Олимпиады в Токио. Данную информацию прокомментировал пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — приводит слова Николенко РБК-Украина.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
Крым изобразили как часть России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021