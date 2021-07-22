МИД Украины выяснит, почему на сайте Игр Крым обозначен как территория России

Крым изобразили как часть Российской Федерации на официальном сайте Олимпиады в Токио. Данную информацию прокомментировал пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина не признала результаты референдума.
«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — приводит слова Николенко РБК-Украина.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 22 июля 2021
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