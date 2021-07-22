Вице-спикер Госдумы объяснил, почему россияне лишились интереса к Олимпийским играм

Вице-спикер Госдумы России Пётр Толстой прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, в котором 97% россиян не смогли назвать ни одного российского участника Олимпийских игр в Токио.

«То, что подавляющее число граждан России не интересуются летней Олимпиадой в Токио, конечно, можно списывать и на пандемию, это проще всего.



Но у меня другое мнение по этому поводу. Люди лишились интереса к Олимпийским играм в тот момент, когда нашу страну лишили на них гимна и флага. Да, это российские спортсмены, выпускники наших спортивных школ. Но ведь в сегодняшних условиях они представляют не Россию, а себя лично, реализовывая свои спортивные амбиции.



За Россию на Олимпиаде болела бы вся страна. За спортсменов под олимпийским флагом болеют лишь их друзья и близкие. Вот и всё объяснение», — написал Толстой в своём телеграм-канале.