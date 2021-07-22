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Уткин — о словах Канделаки про раскрутку спорта: пациентка наша врушка

Уткин — о словах Канделаки про раскрутку спорта: пациентка наша врушка
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Комментатор Василий Уткин прокомментировал результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного популярности спорта в России. Об этом журналист написал в своём телеграм-канале.

Согласно итогам исследования, 97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, участвующего в Олимпийских играх в Японии.

«Тут кто-то на днях дал большое хвастливое интервью о том, как удалось ей раскрутить спорт в России. Не будем показывать пальцем, хотя это была Тина Канделаки.

Беспрецедентно, ###, удалось!

«Пациентка наша врушка» (с) Доктор Хаус», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

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