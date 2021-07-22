Уткин — о словах Канделаки про раскрутку спорта: пациентка наша врушка
Поделиться
Комментатор Василий Уткин прокомментировал результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного популярности спорта в России. Об этом журналист написал в своём телеграм-канале.
Согласно итогам исследования, 97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, участвующего в Олимпийских играх в Японии.
«Тут кто-то на днях дал большое хвастливое интервью о том, как удалось ей раскрутить спорт в России. Не будем показывать пальцем, хотя это была Тина Канделаки.
Беспрецедентно, ###, удалось!
«Пациентка наша врушка» (с) Доктор Хаус», – написал Уткин в своём телеграм-канале.
Комментарии
- 22 июля 2021
-
22:02
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:02
-
19:53
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:24
-
17:54
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:57
-
15:44
-
15:28
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:34
-
14:12
Партнерский контент