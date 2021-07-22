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Журова объяснила причины низкой узнаваемости олимпийцев

Журова объяснила причины низкой узнаваемости олимпийцев
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Депутат Госдумы фигуристка Светлана Журова прокомментировала результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвящённого предстоящим Играм в Токио.

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну, ещё фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определённые виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счёт Дмитрия Губерниева. Остальные виды либо не показывают, либо показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — сказала Журова в эфире ютуб-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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