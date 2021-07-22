Четвёртый спортсмен олимпийской сборной Чехии пропустит Игры из-за COVID-19

Четвёртый спортсмен олимпийской команды Чехии получил положительный результат теста на COVID-19 перед стартом Игр в Токио, сообщает пресс-служба НОК Чехии. Инфицирован оказался шоссейный велогонщик Михал Шлегел. Всего это шестой случай в делегации. Шлегел уже изолирован и не выйдет на старт гонки, которая состоится в субботу, 24 июля.

Ранее положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, представитель настольного тенниса Павел Ширучек, тренер по пляжному волейболу Симон Наус и врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек.

Олимпийский комитет Чехии начал расследование случая распространения коронавируса на чартерном рейсе в Токио, которым добирались до столицы Игр спортсмены.