Четвёртый спортсмен олимпийской сборной Чехии пропустит Игры из-за COVID-19

Четвёртый спортсмен олимпийской команды Чехии получил положительный результат теста на COVID-19 перед стартом Игр в Токио, сообщает пресс-служба НОК Чехии. Инфицирован оказался шоссейный велогонщик Михал Шлегел. Всего это шестой случай в делегации. Шлегел уже изолирован и не выйдет на старт гонки, которая состоится в субботу, 24 июля.
Ранее положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, представитель настольного тенниса Павел Ширучек, тренер по пляжному волейболу Симон Наус и врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек.
Олимпийский комитет Чехии начал расследование случая распространения коронавируса на чартерном рейсе в Токио, которым добирались до столицы Игр спортсмены.
- 22 июля 2021
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