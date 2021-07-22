Россия вошла в топ-3 самых тестируемых на допинг команд-участниц Олимпиады-2020

Генеральный директор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн рассказал, что сборная ОКР вошла в тройку самых часто тестируемых перед Олимпийскими играми команд наряду со спортсменами из США и Китая.

«Не буду скрывать, что российские спортсмены находятся в группе риска в связи с событиями предыдущих лет. Планы тестирования основаны на оценке рисков. Мы учитываем ряд факторов. Это особая методика. Она позволяет нам определять риски в конкретном виде спорта и в каждой стране. Зачастую российских спортсменов тестируют на основе оценки рисков. Мы тестировали россиян в течение года по различным программам международных федераций. Уверен, что россиян проверяют гораздо чаще, чем атлетов других стран. Мы делаем всё возможное, чтобы поймать мошенников. В этом роль ITA: защищать спортсменов и честность соревнований», — приводит слова Коэна Reuters.