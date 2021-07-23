Церемония открытия Олимпийских игр — 2020: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

23 июля в Токио пройдёт церемония открытия Олимпийских игр. Открытие состоится на Национальном стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.
Начало церемонии — 14:00 по московскому времени, в прямом эфире торжество покажет Первый канал.
Российские спортсмены в Токио будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут Софья Великая и Максим Михайлов.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 23 июля 2021
-
06:46
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
05:21
-
05:15
-
05:11
-
04:20
-
03:41
-
02:55
-
01:39
-
00:24
- 22 июля 2021
-
22:40
-
22:22
-
22:02
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:02
-
19:53
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
18:55
-
18:40