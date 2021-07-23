Церемония открытия Олимпийских игр — 2020: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

23 июля в Токио пройдёт церемония открытия Олимпийских игр. Открытие состоится на Национальном стадионе Токио. Церемония пройдёт без зрителей.

Начало церемонии — 14:00 по московскому времени, в прямом эфире торжество покажет Первый канал.

Российские спортсмены в Токио будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия будут Софья Великая и Максим Михайлов.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.