Темнокожая атлетка Смит предостерегла организаторов Игр от санкций за преклонение колена

Британская спортсменка Дина Эшер-Смит рассказала о своём отношении к движению BLM.
«Когда дело доходит до людских сердец, вы не можете контролировать их действия. Это невероятно сложно сделать, но я абсолютно уверена в том, что никакой человек не в праве запрещать другим людям говорить о своих убеждениях, ведь свобода — это фундаментальное право каждого из нас. Одним из самых ярких моментов в истории Олимпийских игр был «чёрный салют», инициированный Томми Смитом. Это то, что люди запомнили. Это то, чем они гордятся. Поэтому если организаторы вдруг собираются пойти против и сказать своё резкое нет, я думаю, что они выстрелят себе в ногу», — приводит слова спортсменки The Telegraph.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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