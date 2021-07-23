Космонавты с МКС обратились к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров обратились к российским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх в Токио.

«Приветствуем нашу сборную и всех участников летней Олимпиады в Токио. Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Пётр Дубров, находясь сейчас на МКС, говорим всем, кто прошёл сложнейший отбор и будет отстаивать честь своей страны: мы гордимся. Вы — лучшие. Мы с вами, — сказал Новицкий.

«Эта Олимпиада — особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда будут в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме», — сказал Дубров.

«Вместе с миллионами ваших фанатов, друзей, любителей спорта, невзирая на флаги и атрибуты, мы будем верить в ваши силы, волю и в то, что никто и ничто вас не остановит на пути к олимпийским наградам, а самая большая награда – это любовь и уважение соотечественников», — добавил Новицкий на видео, которое опубликовано на YouTube-канале Roscosmos Media.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.