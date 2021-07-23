Вязовкин стал вторым в своём квалификационном заплыве и вышел в четвертьфинал

Россиянин Александр Вязовкин стал вторым в своём квалификационном заплыве на дистанции 2000 метров с результатом 7:14.95. Победу в квалификационном заплыве одержал хорват Дамир Мартин, показав результат 7:09.17. Замкнул лидирующую тройку представитель Филиппин Крис Ньеварес (7: 22,97).
Академическая гребля. Одиночки, мужчины. Заезд 5.
- Дамир Мартин (Хорватия) — 7:09.17
- Александр Вязовкин (Россия) — 7:14.95
- Крис Ньеварес (Филиппины) — 7:22,97
- Феликс Потой (Никарагуа) — 7:32,54
- Привел Хинкати (Бенин) — 7:40,87
Таким образом, трое спортсменов вышли в четвертьфинал.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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