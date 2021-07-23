Вязовкин стал вторым в своём квалификационном заплыве и вышел в четвертьфинал

Россиянин Александр Вязовкин стал вторым в своём квалификационном заплыве на дистанции 2000 метров с результатом 7:14.95. Победу в квалификационном заплыве одержал хорват Дамир Мартин, показав результат 7:09.17. Замкнул лидирующую тройку представитель Филиппин Крис Ньеварес (7: 22,97).

Академическая гребля. Одиночки, мужчины. Заезд 5.

Дамир Мартин (Хорватия) — 7:09.17 Александр Вязовкин (Россия) — 7:14.95 Крис Ньеварес (Филиппины) — 7:22,97 Феликс Потой (Никарагуа) — 7:32,54 Привел Хинкати (Бенин) — 7:40,87

Таким образом, трое спортсменов вышли в четвертьфинал.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.