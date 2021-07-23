Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Анна Пракатень выиграла свой квалификационный заплыв на Олимпиаде в Токио

Анна Пракатень выиграла свой квалификационный заплыв на Олимпиаде в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Анна Пракатень финишировала первой в своём квалификационном заплыве на 2000 м с результатом 7:48.74 и вышла в четвертьфинал турнира по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

1. Анна Пракатень (Россия) — 7:48,74
2. Цзян Янь (Китай) — 7:53,14
3. Вероника Торо (Пуэрто-Рико) — 8:11,57
4. Хун Вин Янь (Гонконг) — 8:17,79
5. Сара Фрэнкарт (Марокко) — 8:32,78

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. Предварительные заезды
23 июля 2021, пятница. 03:30 МСК
Окончено
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:35.22, Q
2
Магдалена Лобниг
Австрия
7:37.91, Q
3
Анна Сара Софи Сауэр
Нидерланды
7:39.96, Q
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021