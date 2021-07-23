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Церемония открытия ОИ-2020 пройдёт по плану, несмотря на скандальное увольнение директора

Церемония открытия ОИ-2020 пройдёт по плану, несмотря на скандальное увольнение директора
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Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдёт по плану, несмотря на скандальное увольнение директора церемонии открытия турнира Кентаро Кобаяси, который покинул должность после сообщений в СМИ о его прошлых комментариях, высмеивающих Холокост, сообщает News.yahoo.

По данным источника, председатель оргкомитета ОИ-2020 Сэйко Хасимото лично ознакомилась с содержанием церемонии открытия турнира после ухода Кобаяси и убедилась, что он самостоятельно не вносил никаких изменений. Хасимото подтвердила, что церемония открытия пройдёт в запланированные сроки.

Ранее стало известно, что в одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил «поиграть в Холокост», разбрасывая человечков из бумаги. Этот процесс попал на видео и быстро набрал популярность, что привело к скандалу.

Отмечается, что Кобаяси подал в отставку самостоятельно и принёс свои извинения за случившееся.

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