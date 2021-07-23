Кондратьев и Потапкин вышли в полуфинал турнира Олимпиады по академической гребле

Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин стали третьими в предварительном заезде на Олимпийских играх.
Двойка парная. Предварительные заезды. 1-й заезд.
1. Франция — 6.10,45
2. Китай — 6.11,55
3. Россия (Илья Кондратьев, Андрей Потапкин) — 6.16,09
4. Германия — 6.35,11
5. Чехия — 6.41,75.
В полуфиналы соревнований по академической гребле в двойках напрямую выходят спортсмены, занявшие первые три места.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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