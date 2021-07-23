Сборная России на церемонии открытия Олимпиады пройдёт под номером 77

Олимпийская сборная России пройдет на параде церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под номером 77.

Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Перед россиянами выйдут представители Сан-Марино, а затем — спортсмены из Сьерра-Леоне. Первыми в параде примут участие атлеты из Греции как представители родины Олимпийских игр, последними выйдут хозяева соревнований японцы.

Знаменосцами российской команды будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.