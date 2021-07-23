Тренер России — о потерявшей сознание лучнице: медики её увезли. Не выдержала день на жаре

Тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов рассказал о состоянии Светланы Гомбоевой, которой стало плохо во время квалификации на летних Олимпийских играх в Токио.
«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — приводит слова Попова пресс-служба ОКР.
В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место.
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