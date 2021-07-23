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Президент ВАДА разочарован формой российской команды с цветами флага

Президент ВАДА разочарован формой российской команды с цветами флага
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька разочарован тем, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио выступают в форме с флагом страны. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы разочарованы, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», — заявил Банька.

Напомним, ранее CAS частично поддержал иск ВАДА к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. До конца 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, а национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны.

Российские спортсмены на Олимпиаде будут выступать без национального флага и гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России.

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