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На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 19 новых положительных тестов на коронавирус

На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 19 новых положительных тестов на коронавирус
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Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 19 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к предстоящим Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошли три спортсмена, не являющиеся гражданами Японии. 16 случаев касаются подрядчиков, журналистов и персонала.

Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составило 110.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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