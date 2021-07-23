Глава ОКР рассказал, почему в номерах спортсменов в Олимпийской деревне низкие потолки

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как устроена Олимпийская деревня на Играх в Токио.
«Хочется рассказать, как устроена жизнь в Олимпийской деревне, так как было много вопросов об этом в последние дни. У нас продуктивные и эффективные отношения с оргкомитетом Игр. Мы им очень благодарны, что в своё время по нашему запросу они поменяли корпус для размещения наших спортсменов. В настоящее время наша делегация размещена в здании на первой линии, окна которого выходят на Токийский залив. При этом здание находится в тихом месте на достаточном удалении от автобусного терминала и от столовой, где работают мощные промышленные кондиционеры.
Что касается технических особенностей и нареканий, это обычная история. Ведь когда мы заселяемся в новый дом, бывают сложности. Но надо отметить, что технические службы администрации деревни в кратчайшие сроки устраняли какие-либо неисправности. Работают оперативно!
Особенности планировки и низкие потолки. Здесь надо понимать, что Олимпийская деревня к любым Играм строится не только для спортсменов, но и для жителей страны, принимающей соревнования. Они будут тут дальше жить. Поэтому при планировке принимаются некоторые особенности быта и гигиены японцев: и это наглядно демонстрирует различия между японскими и европейскими квартирами. В целом подавляющее большинство спортсменов относятся к ним адекватно, а многие даже с юмором. И мне даже нравится, что они относятся к этому так легко и без злобы. И подобные особенности мы замечаем лишь на первый день, а потом привыкаем», — написал Поздняков в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Артёма Вольвича
- 23 июля 2021
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:52
-
07:38
-
07:29
-
06:46
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:55
-
05:43
-
05:42
-
05:35
-
05:28
-
05:21
-
05:15
-
05:11
-
04:20
-
03:41
-
02:55
-
01:39
-
00:24
- 22 июля 2021
-
22:40
-
22:22
-
22:02
-
22:01
-
21:40
-
21:00
-
20:02
-
19:53
-
19:36