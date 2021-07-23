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Глава ОКР рассказал, почему в номерах спортсменов в Олимпийской деревне низкие потолки

Глава ОКР рассказал, почему в номерах спортсменов в Олимпийской деревне низкие потолки
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, как устроена Олимпийская деревня на Играх в Токио.

«Хочется рассказать, как устроена жизнь в Олимпийской деревне, так как было много вопросов об этом в последние дни. У нас продуктивные и эффективные отношения с оргкомитетом Игр. Мы им очень благодарны, что в своё время по нашему запросу они поменяли корпус для размещения наших спортсменов. В настоящее время наша делегация размещена в здании на первой линии, окна которого выходят на Токийский залив. При этом здание находится в тихом месте на достаточном удалении от автобусного терминала и от столовой, где работают мощные промышленные кондиционеры.

Что касается технических особенностей и нареканий, это обычная история. Ведь когда мы заселяемся в новый дом, бывают сложности. Но надо отметить, что технические службы администрации деревни в кратчайшие сроки устраняли какие-либо неисправности. Работают оперативно!

Особенности планировки и низкие потолки. Здесь надо понимать, что Олимпийская деревня к любым Играм строится не только для спортсменов, но и для жителей страны, принимающей соревнования. Они будут тут дальше жить. Поэтому при планировке принимаются некоторые особенности быта и гигиены японцев: и это наглядно демонстрирует различия между японскими и европейскими квартирами. В целом подавляющее большинство спортсменов относятся к ним адекватно, а многие даже с юмором. И мне даже нравится, что они относятся к этому так легко и без злобы. И подобные особенности мы замечаем лишь на первый день, а потом привыкаем», — написал Поздняков в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Артёма Вольвича

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