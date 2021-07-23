Глава ОКР объяснил, почему в номерах участников ОИ-2020 нет холодильников и телевизоров

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил, почему в номерах спортсменов в Олимпийской деревне в Токио (Япония) нет телевизоров и холодильников.

«Много спрашивали про отсутствие телевизоров. Современная молодёжь обычно использует собственные гаджеты и смотрит тот контент, который им интересен, индивидуально. Я знаю это, потому что постоянно общаюсь со спортсменами в Деревне, в которой практически живу. Зачем нужен тогда телевизор? Чтобы вместе посмотреть соревнования и поболеть за своих! Как раз для этих целей организована лаунж-зона для совместного боления. Там есть комфортные диваны и холодильники с напитками.

Кстати, о холодильниках. Интересовались, почему их нет в номерах. В условиях жаркого климата продукты могут внезапно испортиться, даже недолгое время находясь на солнце, — например, по дороге из столовой (вы же помните, что наш корпус находится на удалении). Если спортсмен съест испорченные продукты, он при плохом исходе покажет не тот результат, на который рассчитывал, или вовсе не сможет выступить — к сожалению для него, для его тренера, его федерации и всей нашей олимпийской команды.

Так что отсутствие холодильников продиктовано заботой о спортсменах, чтобы они вышли на старт со здоровыми желудками. В медицинском центре холодильники, необходимые для рабочих нужд, все в наличии», — написал Поздняков в своём «инстаграме».