В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

В Токио завершился последний этап эстафеты олимпийского огня, которая проходила в столичной префектуре Японии с 9 по 23 июля.
Факел доставили к Национальному стадиону, где в 14:00 мск начнётся церемония открытия Олимпийских игр.
В связи с пандемией коронавируса маршрут олимпийского огня проходил по специально отведённым участкам — в обход дорог, доступных для общего пользования.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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