«Сочи» с победы дебютировал в еврокубке, первые результаты россиян на ОИ. Главное к утру

Футбольный клуб «Сочи» одержал крупную победу в Лиге конференций в своём первом еврокубком матче в истории, а первые российские спортсмены уже начали соревноваться на Олимпиаде-2020 — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Сочи» одержал разгромную победу в первом еврокубковом матче в своей истории.

2. Кондратьев и Потапкин вышли в полуфинал турнира Олимпиады по академической гребле.

3. Анна Пракатень выиграла свой квалификационный заезд на Олимпиаде в Токио.

4. Российская лучница потеряла сознание во время соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.

5. Гассиев нокаутировал Валлиша и стал обладателем пояса WBA Asia в супертяжёлом весе.

6. Кунц рассмеялся, когда его спросили о возможном назначении в сборную России.

7. Крым перешёл от России к Украине на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фото.

8. Сборная Бразилии по футболу победила Германию на Олимпиаде в матче с шестью голами.

9. Дриусси может перейти в «Интер Майами», за который выступают Игуаин и Матюиди.

10. В «Болонье» заявили, что трансфер Дивеева в данный момент не рассматривается.

11. Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом».

12. В «ПСЖ» хотят удержать Мбаппе и предложили игроку контракт на € 32 млн в год.

13. «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за € 187 млн.

14. «Милан» скоро проведёт очередной раунд переговоров с ЦСКА по трансферу Влашича.