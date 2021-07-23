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Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит

Лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание на Олимпиаде: голова сильно болит
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Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе квалификации на Олимпийских играх в Токио, рассказала о самочувствии.

«Всё хорошо. Голова сильно болит, но в целом всё нормально. Я готова дальше выступать, всё в порядке», — приводит слова Гомбоевой ТАСС.

Тренер сборной России Станислав Попов подтвердил, что спортсменка сможет продолжить выступление на Играх-2020: «Она на стрельбище, ждёт автобуса. Был тепловой удар, но она будет дальше выступать, госпитализация в итоге не понадобилась. Она продолжит выступление 25 июля».

В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место. Перова стала восьмой (664), Елена Осипова — 22-й (651). Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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