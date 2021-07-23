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Российский лучник Галсан Базаржапов стал 34-м в квалификации на Олимпиаде в Токио

Российский лучник Галсан Базаржапов стал 34-м в квалификации на Олимпиаде в Токио
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На летних Олимпийских играх в Токио (Япония) завершились предварительные соревнования в стрельбе из лука у мужчин. Первое место в квалификации занял представитель Южной Кореи Дже Док Ким (688 баллов). Вторым стал американец Брэйди Эллисон (682). Третьим — ещё один спортсмен из Южной Кореи Чжин Хьюк О (681).

Единственный представитель России Галсан Базаржапов продемонстрировал 34-й результат (653).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба из лука
Мужчины. Предварительный раунд
23 июля 2021, пятница. 06:50 МСК
Окончено
1
Дже Док Ким
Южная Корея
688
2
Брэйди Эллисон
США
682
3
Чжин Хьюк О
Южная Корея
681
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