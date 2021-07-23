Президент ВАДА назвал ключевое условие восстановления РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что важнейшим условием для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является его полная операционная независимость от российских властей.

«Ключевых моментов довольно много, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей. Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость. Это основа функционирования антидопинговой системы. Вот чего мы ждём от российских властей и от РУСАДА», — цитирует Баньку «Р-Спорт».

Из-за санкций ВАДА России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, а российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.