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Главный врач сборной России рассказал о состоянии потерявшей сознание лучницы Гомбоевой

Главный врач сборной России рассказал о состоянии потерявшей сознание лучницы Гомбоевой
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Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о состоянии лучницы Светланы Гомбоевой, которая потеряла сознание в квалификации соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Светлана сегодня почувствовала себя плохо в результате получения теплового, а скорее, солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна: на фоне высокой температуры окружающей среды (сейчас +38) в совокупности с высокой влажностью, конечно, это и дало результат.

Сейчас она чувствует себя хорошо. В настоящее время мы её осмотрели. Она отдыхает. Я уверен, что такое больше не повторится. Сейчас скорректируем режим гидратации, водный режим, питьевой режим, режим сна и отдыха, и она будет готова к соревнованиям. Её родным беспокоиться не стоит. Она под присмотром. У нас хороший коллектив врачей, справимся», — сказал Жолинский в интервью пресс-службе ОКР.

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