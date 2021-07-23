Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 23 июля

Сегодня, 23 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) стартовали соревнования по академической гребле и стрельбе из лука. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
Олимпийские игры. Токио. 23 июля. Результаты
Академическая гребля. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды. Лучшие результаты
1. Кьетиль Борш (Норвегия) — 6.54,46.
2. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.59,49.
3. Оливер Цайдлер (Германия) — 7:00,40...
Россиянин Александр Вязовкин стал вторым в пятом заезде (7.14,95) и вышел в четвертьфинал.
Стрельба из лука. Женщины. Предварительный раунд
1. Сан Ан (Южная Корея) — 680 (олимпийский рекорд).
2. Минхээ Чан (Южная Корея) — 677.
3. Чхэ-ён Кан (Южная Корея) — 675...
8. Ксения Перова (Россия) — 664
22. Елена Осипова (Россия) — 651.
45. Светлана Гомбоева (Россия) — 630.
Академическая гребля. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды. Лучшие результаты
1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.35,22.
2. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.37,91.
3. Анна Сара Софи Сауэр (Нидерланды) — 7.39,96.
Россиянка Анна Пракатень выиграла свой квалификационный заезд (7.48,74) и вышла в четвертфьинал.
Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды. Лучшие результаты
1. Мелван Твеллар / Стеф Брунинк (Нидерланды) — 6.08,38 (олимпийский рекорд).
2 Ушо Бешерон / Матьё Андродьяс (Франция) — 6.10,45.
3. Мирослав Зентарский / Матеуш Бискуп — 6.11,22.
Российские гребцы Илья Кондратьев и Андрей Потапкин стали третьими в предварительном заезде (6.16,09) и вышли в полуфинал.
Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды. Лучшие результаты
1. Николета-Анкуца Боднар / Симона Джанина Радиш (Румыния) — 6.49,79.
2. Рос де Йонг / Лиза Схенард (Нидерланды) — 6.49,90.
3. Доната Каралене / Милда Вальчюкайте (Литва) — 6.50,38.
Россиянки Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина стали четвёртыми в предварительном заезде (7.03,56).
Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Предварительные заезды. Лучшие результаты
1. Польша — 5.39.25.
2. Италия — 5.39,28.
3. Нидерланды — 5.39,80.
Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Предварительные заезды
1. Китай — 6.14.32.
2. Германия — 6.18,22.
3. Польша — 6.18,62.
Стрельба из лука. Мужчины. Предварительный раунд
1. Дже Док Ким (Южная Корея) — 688 баллов.
2. Брэйди Эллисон (США) — 682.
3. Чжин Хьюк О (Южная Корея) — 681...
34. Галсан Базаржапов (Россия) — 653.
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