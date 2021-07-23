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В ОКР прокомментировали инцидент с лучницей Гомбоевой, потерявшей сознание на ОИ в Токио

В ОКР прокомментировали инцидент с лучницей Гомбоевой, потерявшей сознание на ОИ в Токио
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Руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин прокомментировал инцидент с российской лучницей Светланой Гомбоевой, которая потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Погодные условия действительно непростые, 33 градуса в тени. У Светланы случился тепловой удар. Ей была оказана первая помощь, после чего она приехала в Олимпийскую деревню и поступила под наблюдение наших врачей. Они с ней уже поработали, голова немного ещё побаливает, в первую очередь сейчас необходим отдых и сон.

Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам, должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет», — приводит слова Конокотина ТАСС.

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