Гандболистка сборной России показала татуировку в честь победы на Олимпиаде. Фото
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Гандболистка сборной России Анна Сень, которая в настоящее время готовится к летним Олимпийским играм в Токио (Япония), показала татуировку, сделанную в честь победы на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
«Сегодня открытие Олимпийских игр в Токио. Однажды мы взяли золото на Олимпиаде. После чего на моём теле появилось памятное и очень значимое тату, напоминающее о победе.
Совсем скоро мы начнём творить новую историю, держите за нас кулачки и болейте всем сердцем и душой», — подписала Сень соответствующую фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Анны Сень.
В финале летних Олимпийских игр 2016 года женская сборная России по гандболу победила национальную команду Франции со счётом 22:19.
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