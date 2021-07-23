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Гандболистка сборной России показала татуировку в честь победы на Олимпиаде. Фото

Гандболистка сборной России показала татуировку в честь победы на Олимпиаде. Фото
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Гандболистка сборной России Анна Сень, которая в настоящее время готовится к летним Олимпийским играм в Токио (Япония), показала татуировку, сделанную в честь победы на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Сегодня открытие Олимпийских игр в Токио. Однажды мы взяли золото на Олимпиаде. После чего на моём теле появилось памятное и очень значимое тату, напоминающее о победе.

Совсем скоро мы начнём творить новую историю, держите за нас кулачки и болейте всем сердцем и душой», — подписала Сень соответствующую фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Анны Сень.

В финале летних Олимпийских игр 2016 года женская сборная России по гандболу победила национальную команду Франции со счётом 22:19.

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